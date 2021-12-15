Çocukların karlı havada tehlikeli yolculuğu

15 Aralık 2021 Çarşamba, 20:34

Bolu’da, gün boyunca devam eden kar yağışı özellikle Yedigöller bölgesinde etkili oldu. Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde seyreden bir minibüs şoförü, aracın karla kaplı yolda kaymaması için iki çocuğu, aracın arka tamponuna çıkardı.

Görüntülere göre 2 çocuk, minibüsün kaymaması için tamponun üzerinde zıplayarak bir süre yol aldı.