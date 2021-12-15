Çocukların karlı havada tehlikeli yolculuğu

Bolu’da, kar yağışı sonrası iki çocuk, bir şoför tarafından minibüsün arka tamponunun üzerine çıkarıldı. Çocuklar, bir süre karla kaplı yolda bu şekilde yolculuk yaptı.

ANKA
15 Aralık 2021 Çarşamba, 20:34
Çocukların karlı havada tehlikeli yolculuğu
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Bolu’da, gün boyunca devam eden kar yağışı özellikle Yedigöller bölgesinde etkili oldu. Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde seyreden bir minibüs şoförü, aracın karla kaplı yolda kaymaması için iki çocuğu, aracın arka tamponuna çıkardı.

Görüntülere göre 2 çocuk, minibüsün kaymaması için tamponun üzerinde zıplayarak bir süre yol aldı.


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