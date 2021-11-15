İstanbul'da çakarlı araç denetimi

DHA
15 Kasım 2021 Pazartesi, 10:01
<p>İstanbul'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. Ataşehir TEM Otoyolu'nda yapılan denetimlerde çakar-siren tertibatı bulunan araçlar durduruldu.&nbsp;</p>

İstanbul'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. Ataşehir TEM Otoyolu'nda yapılan denetimlerde çakar-siren tertibatı bulunan araçlar durduruldu. 

<p>Denetimler sırasında cam filmi bulunan ve emniyet şeridi ihlali yapan otomobil sürücülerine ceza kesildi.</p>

Denetimler sırasında cam filmi bulunan ve emniyet şeridi ihlali yapan otomobil sürücülerine ceza kesildi.

<p>İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir TEM Güney yol Çamlıca Gişeleri istikametinde çakar kullanan araçları durdurarak denetledi. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi.</p>

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir TEM Güney yol Çamlıca Gişeleri istikametinde çakar kullanan araçları durdurarak denetledi. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

<p>Denetimler sırasında çakar siren tertibatı olan araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi. Ekipler&nbsp; cam filmi bulunan&nbsp; 2 otomobil sürücüsüne ayrı ayrı&nbsp; 314 lira ve emniyet şeridi ihlal eden 7 sürücüye de 1339&nbsp; lira cezai işlem uyguladı.</p>

Denetimler sırasında çakar siren tertibatı olan araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi. Ekipler  cam filmi bulunan  2 otomobil sürücüsüne ayrı ayrı  314 lira ve emniyet şeridi ihlal eden 7 sürücüye de 1339  lira cezai işlem uyguladı.

<p><br data-mce-bogus="1"></p>



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler