Komşuların 'tadilat' kavgası: 5 kişiyi bıçakladı
Malatya'da bina tadilatı nedeniyle komşular arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde komşular arasındaki 'tadilat' tartışmasında kan aktı.
AA'nın aktardığına göre Gedik Mahallesi'nde bina tadilatı nedeniyle komşular arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Çevredekiler Acil Çağrı Merkezine bilgi vererek yardım istedi.
Bıçakla yaralanan Z.A, İ.A. ve R.A. ile darp neticesinde yaralanan M.S. ve E.S, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli E.S. gözaltına alındı, yaralılardan Z.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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