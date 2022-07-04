Çocukların kavgasına aileler karıştı: 3 yaralı

Tekirdağ’da parkta karşılaşan çocukların tartışmasına ailelerin de karışması sonucu çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İHA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:14
Çocukların kavgasına aileler karıştı: 3 yaralı
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Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi, Şehit Ahmet Çelekoğlu 2. Aralık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, parkta karşılaşan çocukların tartışması büyüyerek ailelerin de katılmasıyla sokak kavgasına dönüştü.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI

Bıçak da kullanılan olayda, tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan yaralılar taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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