Çocukların kavgasına aileler karıştı: 3 yaralı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:14

Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi, Şehit Ahmet Çelekoğlu 2. Aralık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, parkta karşılaşan çocukların tartışması büyüyerek ailelerin de katılmasıyla sokak kavgasına dönüştü.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI

Bıçak da kullanılan olayda, tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan yaralılar taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.