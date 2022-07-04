Çocukların kavgasına aileler karıştı: 3 yaralı
Tekirdağ’da parkta karşılaşan çocukların tartışmasına ailelerin de karışması sonucu çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi, Şehit Ahmet Çelekoğlu 2. Aralık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, parkta karşılaşan çocukların tartışması büyüyerek ailelerin de katılmasıyla sokak kavgasına dönüştü.
AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI
Bıçak da kullanılan olayda, tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanedeki tedavisi tamamlanan yaralılar taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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