İşçiler arasında çıkan kavgada olan bekçiye oldu
Adana'da kavun yükleme sırasında çıkan kavgada darbedilen kamyon şoförü H. A.(51), kaçarken olayla ilgisi olmayan tarla bekçiliği yapan R.O.'ya (59) çarptı. Hastaneye kaldırılan yurttaş hayatını kaybederken, polise teslim olan H. A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
26 Haziran günü saat 10.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesinde İ.A.’ya ait tarladaki işçilerin topladığı kavunlar, kamyon şoförü H.A. gelmeyince yerinde kaldı. Bir gün sonra tarlaya gelen mal sahibi, kavunların yüklenmesini isteyince tartışma çıktı.
İşçilerin “Bugün de biz kavunları yüklemiyoruz” deyince çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Darbedilen H.A. kaçmak için bindiği kamyonu hareket ettirdi. Kamyon, bu sırada olayla ilgisi olmayan tarlada bekçilik yapan R.O.'ya çarptı. Kamyonun altında kalan yurttaş ağır yaralanırken, kamyon şoförü ise kaçtı.
'NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM'
Tarladaki işçiler, R.O.’yu otomobille yakındaki bir özel hastaneye götürdü. Tedaviye alınan yurttaş, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kamyon şoförü H. A. ise olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği’nde sorguya alınan şoför, “Tarlada kavga çıkınca beni dövdüler. Ben de canımı kurtarmak için kaçtım. Ne olduğunu hatırlamıyorum” dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Video Haberler
- Kadir Şeker'in tahliyesi bekleniyor
- İstanbul-İzmir yolunda feci kaza: 5 ölü
- AKP'li Turan'dan asgari ücret açıklaması
- Danimarka'da AVM saldırısı: 3 kişi öldü
- Kaza yapan araç, evin bahçesine uçtu: 1 yaralı
- Gürcistan’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor
- Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır, 9 yaralı
- Binali Yıldırım, konserde seyirciyle türkü söyledi
- 'Gençlerimizi cemaatlere peşkeş çekiyor'
- AKP’li üyeden AKP’li belediye başkanına sert sözler
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigaraya dev zam
- Nevşin Mengü, Cem Küçük’ün 'kaset' tehdidini anlattı
- Eski AKP'liler: 'İpin ucu artık kaçmış'
- 'Artık bu şehirde yeri yoktur'
- 'Devlet hiç bu kadar ayağa düşmemişti'
- Ünlü ekonomistten endişelendiren dolar tahmini
- İstanbul’da yasak kararı!
- Demirören'e tarih verdi
- D. Kiev-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu!
- Memur zammı belli oldu!