İşçiler arasında çıkan kavgada olan bekçiye oldu

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:15

26 Haziran günü saat 10.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesinde İ.A.’ya ait tarladaki işçilerin topladığı kavunlar, kamyon şoförü H.A. gelmeyince yerinde kaldı. Bir gün sonra tarlaya gelen mal sahibi, kavunların yüklenmesini isteyince tartışma çıktı.

İşçilerin “Bugün de biz kavunları yüklemiyoruz” deyince çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Darbedilen H.A. kaçmak için bindiği kamyonu hareket ettirdi. Kamyon, bu sırada olayla ilgisi olmayan tarlada bekçilik yapan R.O.'ya çarptı. Kamyonun altında kalan yurttaş ağır yaralanırken, kamyon şoförü ise kaçtı.

'NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM'

Tarladaki işçiler, R.O.’yu otomobille yakındaki bir özel hastaneye götürdü. Tedaviye alınan yurttaş, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kamyon şoförü H. A. ise olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği’nde sorguya alınan şoför, “Tarlada kavga çıkınca beni dövdüler. Ben de canımı kurtarmak için kaçtım. Ne olduğunu hatırlamıyorum” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.