Moskova'daki 'ölümcül konser'in ayrıntıları ortaya çıktı!

Yayınlanma: 23.03.2024 - 10:01

Güncelleme: 23.03.2024 - 10:10

Rus basını Kommerstant, Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırının ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Kommersant'ın kaynaklarına göre, "teröristlerin genç erkekler olduğu, boylarının ortalama 180 santimetrenin üzerinde olduğu ve takma sakal ve bıyık kullanmış olabilecekleri" belirtildi.

Kommerstant gazetesinde saldırıya ilişkin, "Otomatik silahlarla donanmış beş silahlı saldırgan binaya girerek önlerine çıkan herkesi metodik bir şekilde vurmaya başladı. Daha sonra Crocus'u ateşe veren saldırganlar alevlerden büyük zarar gördü" yazıldı.

"MİNİBÜSTEN SİLAHLI 5 KİŞİ İNDİ"

Gazetede, "Saat 19:40 sularında bir minibüs Crocus otoparkına yanaştı ve içinden hafif, mevsimsel olmayan taktik kıyafetler giymiş ve silah taşıyan beş kişi indi. Görgü tanıkları daha sonra bu kişilerin omuzlarında Kalaşnikof saldırı tüfekleri ve nişangahlarla donatılmış karabinalar, görünüşe göre kolimatörler ve hatta meşaleler ve küçük sırt çantaları olduğunu söyledi" ifadeleri yer aldı.

Silahlı kişilerin, acele etmeden girişlerden birine yöneldiği ve doğrudan kapıların ve cephenin camlarından ateş açtığı belirtilerek, "Rusya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir katliamın tanıkları daha sonra 'Önlerine çıkan herkesi öldürdüler' dedi. Ekim 2002'de 'Nord-Ost' müzikalinin sahnelendiği Dubrovka tiyatrosuna saldıran teröristler bile sadece insanlara ateş etmekle kalmamış, talepte bulunmak için rehineler de almışlardı ama burada sadece öldürdüler" denildi.

"ASKERİ BİR ŞEKİLDE HAREKET ETMİŞLER..."

Kommerstant, saldırganların eşgaline ilişkin, "Saldırganların çoğunun yüzleri eşarpla kapalıydı, ancak bazı görgü tanıkları yüzlerinin altından sakallarının çıktığını gördü. Suçlular, sanki bu tür eylemler onlar için olağanmış gibi, koordineli ve askeri bir şekilde hareket etmişler" bilgilerine yer verdi.

Gazetede, saldırının başlangıcında "salondaki müzisyenlerin yaralanmadığı, silah seslerini duyduktan sonra soyunma odalarına barikat kurdukları ve daha sonra binadan tahliye edildikleri" paylaşılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu arada katiller harekete geçmeye devam etti. Yanlarında getirdikleri sıvıyı dökerek perde ve sandalyeleri ateşe verdiler. Yangın büyüyüp çatının bir kısmını sardığında, toplu katliam mahallini terk ettiler."

Güvenlik güçlerinin olay yerine gelerek binayı tahliye ettiğini ve daha sonra da patlamaların devam ettiğini ve yangının geniş bir alana yayıldığını kaydeden Kommerstant, "Yaklaşık bir saat sonra binada patlama sesleri duyuldu. Önce teröristler tarafından bırakılan bombaların patladığı, daha sonra da ateşle ısıtılan gaz tüplerinin patladığı söylendi. İtfaiyecilerin aldığı önlemlere rağmen bina yangından ağır hasar gördü, yangın alanı 13 bin metrekareye yayıldı. Kompleksin çatısı kısmen çöktü" diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken, Rus Federal Güvenlik Servisi, terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da 60’ı ağır olmak üzere 115 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, yangının söndürülmesi için yüzlerce ekip sevk edilmişti. Binanın çatısı bir süre sonra çökmüştü.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya), silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik operasyonun sürdüğünü bildirmişti.

DEAŞ SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Terör örgütü DEAŞ, Moskova'daki saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Terör örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova banliyösünde yer alan Krasnogorsk'taki konser salonuna örgüt üyelerinin saldırdığını ileri sürdü.