Gaziantep’te feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nurdağı kesiminde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 14:15
Gaziantep’te feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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Korkunç kaza, öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı-Bahçe istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, Cengiz Kökçin’in kullandığı 35 AYG 023 plakalı otomobil, otoyolun 7. kilometresinde İsmail G. kontrolündeki 27 KK 827 plakalı tırla çarpıştı.

Feci kaza sonrası çevredeki diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Lütfiye Kökçin ve Suat Kökçin’in hayatını kaybettiğini, sürücü Cengiz Kökçin ve Münir Kökçin ise yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Feci kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


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