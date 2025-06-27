Çocukların kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı, 1 gözaltı!

Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Tuna Parkı'nda dün saat 23.30 sıralarında bıçaklı bir kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; D.A. (16) ile S.Ç. (17) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada D.A., bıçakla S.Ç.'yi yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, D.A. ise gözaltına alındı.