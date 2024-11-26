Çocukların okuldaki beslenme sorunlarının yanına bir de ısınma eklendi: Montla ders işlediler

Yayınlanma: 26.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.11.2024 - 04:00

İzmir’in Bornova ilçesinde deprem sonrası yıkılan binaların yapılmaması nedeniyle 2-3 okul tek binada ikili eğitim yaparken okulların kalorifer sistemleri de tasarruf önlemlerine takıldı.

Sabah gün ışımadan okula gelen, gece karanlığında evlerine dönen öğrenciler kaloriferlerin çalışmaması nedeniyle soğukta ders dinlemeye çalışıyor. Şehit Musa Can İlk ve Ortaokulu ile Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kalorifer sistemleri tamamlanmadığı için yaklaşık 1000 öğrenci soğuk sınıflarda atkı, bere ve montla ders işlemek zorunda kalıyor. Öğretmenler de soğukta görevlerini yerine getirmeye çabalarken kalorifer sistemlerinin tamamlanmamasının MEB’in okullara ödenek ayırmamasından kaynaklandığı bildirildi.

İSTİFAYA DAVET ETTİ

Kalorifer sistemlerinin bir an önce tamamlanması için Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Eğitim Sen üyeleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya davet etti.

Yapılan basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen 4 No’lu Şube Başkanı İsmail Akyol, “İlçemizde deprem nedeniyle bir çok okulumuz yıkılmış ama geçen onca zamana karşı bu okullarımızın ne zaman yapılacağı belli değildir. Uygulanan tasarruf önlemleri nedeniyle de bu okullarımızın uzun süre daha tamamlanamayacağı gerçeği ortadadır. Yapılmayan okullarımız ve okul binası eksikliğinden dolayı bir çok okulumuz ikili eğitim yapmakta, öğrencilerimiz şafak sökmeden okula gelmekte ve gecenin karanlığında evlerine dönmek durumunda kalmaktadırlar. Yoksul ailelerin yoğun olduğu bu semtlerde çocuklarımızın beslenme sorunlarının yanına bir de ısınma sorunları eklenmiştir. Bu okullarımızın ısınma sorunlarının bu güne kadar çözülmemiş olması da açık olarak söylememiz gerekirse en basit tabirle çocuklarımızın ihmalidir. Biz buradan bütün yetkililere sesleniyoruz, bu işlerin aksamasında, ihmalinde sorumluluğu bulunan il ve ilçe milli eğitim yöneticilerinin derhal görevden alınmasını ve acil olarak bu okullarımızın ısınma sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Hiç kimse, bu koşullar altında öğretmenlerimize eğitim yaptırmaya ve çocuklarımızı bu koşullarda eğitim almaya mahkûm edemez” dedi.