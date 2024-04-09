Çocukların sosyal medyada başlayan kavgası kanla bitti!

Karabağlar'da Y.H.K ile A.K. arasında sosyal medyada çıkan tartışma, bir parkta kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 6 yerinden bıçaklanan Ege Hepbalıkçılar, hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 08:39
Çocukların sosyal medyada başlayan kavgası kanla bitti!
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İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Hürriyet Parkı'nda 7 Nisan günü öğle saatlerinde iddiaya göre, Y.H.K. (16) ile A.K. (16) arasında sosyal medyada başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. Hürriyet Parkı'nda buluşan iki çocuk grup arasında çıkan tartışma, gerginliğin artması sonucu bıçaklı kavgaya dönüştü.

İsminin K.Ç. olduğu öğrenilen şüpheli Ege Hepbalıkçılar'ı 6 yerinden bıçaklarken, kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ege, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Hepbalıkçılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Talihsiz çocuğun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri tespit etti. Yapılan çalışmalar sonrasında, K.Ç., Y.E.K., Y.K., U.A., A.K., Y.H.K. ve E.D., polis ekipleri tarafından yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, E.D. serbest bırakıldı. 

YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Öte yandan Ege Hepbalıkçılar'ın babası, sosyal medyadan yürek burkan bir paylaşımda bulundu. Baba Göksel Hepbalıkçılar, oğlu Ege'nin fotoğrafını paylaşarak "Biricik oğlum Ege, melek oldu" notunu düştü.


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