Husumetli aileler arasında çıkan kavga kanlı bitti!

Midyat ilçesinde husumetli iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı. Şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 07.04.2024 - 12:45
Husumetli aileler arasında çıkan kavga kanlı bitti!
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Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Çalpınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki aile arasında bilinmeyen sebeple tartışma yaşandı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Silahla vurulan B.A., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, şüpheli S.A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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