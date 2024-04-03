Eskişehir'de alacak-verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı!
Kentte alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma yaşayan 2 şahıs arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Eskişehir'de Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Hakan Balcı Sokak’ta bulunan bir apartmanın önünde dün akşam saatlerinde çıkan tartışma kanlı bitti.
Edinilen bilgilere göre; G.A. adlı şahıs, alacak-verecek meselesi yüzünden sorun yaşadığı F.Ö.’nün evinin önüne gitti. Çıkan tartışma sonucunda F.Ö., evinin balkonundan aşağı tabancayla ateş etti. Sol bacağıma kurşun isabet eden G.A. yaralandı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan G.A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli F.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.
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