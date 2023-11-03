Çöpte bebek bulundu: 16 yaşındaki çocuk gözaltında
Kastamonu'da yeni doğan erkek bebeğin çöp konteynerinin yanında poşetin içinde bulunmasıyla ilgili 16 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerinin yanında bebeğin bulunmasının ardından geniş çaplı inceleme başlattı.
Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda çocuğun annesi olduğu belirlenen 16 yaşında bir çocuğu gözaltına aldı.
Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta dün yurttaşlar çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bebek bulunduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, bebek sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.
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