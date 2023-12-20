Acı olay... Üniversite öğrencisi yüzme havuzunda boğularak hayatını kaybetti

Yayınlanma: 20.12.2023 - 15:40

Güncelleme: 20.12.2023 - 15:41

Erzurum'daki Olimpiyat Millet Bahçesi'nde bulunan yüzme havuzunda üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen A.C.K. (28) yüzdüğü sırada bir anda hareketsiz kaldı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Havuzda bulunan görevliler tarafından ilk müdahalesi burada yapılan A.C.K. sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

A.C.K.'nin daha önce geçirdiği bir rahatsızlığı olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.