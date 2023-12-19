‘Tosun Paşa'nın usta oyuncusu hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden 'Tosun Paşa'da 'Seferoğulları'ndan 'Suphi'yi canlandıran Cevdet Arıkan hayatını kaybetti.
'Tosun Paşa' filminde 'Seferoğulları'ndan Suphi' karakteriyle hafızalarda yer edinen emektar oyuncu Cevdet Arıkan, 75 yaşında hayata veda etti. Acı haberi oyuncunun oğlu Cem Arıkan duyurdu.
Cem Arıkan, "Benim babam, arkadaşım, meslektaşım, Türk sinemasının ise son kalelerinden biriydi. Sorumluluk hissettiğim için acı haberi paylaşmak istedim. Babam Cevdet Arıkan maalesef aramızdan ayrıldı. Sinemamızın başı sağ olsun" dedi.
CEVDET ARIKAN KİMDİR?
Cevdet Arıkan, Kemal Sunal'ın 'Tosun Paşa', 'Kibar Feyzo', Ferdi Tayfur'un 'Çeşme', 'Ben de Özledim', Cüneyt Arkın'ın 'Gırgır Ali' ve 'İstasyon' filmleri başta olmak üzere 120'nin üzerinde filmde rol aldı.
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