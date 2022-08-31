Çocuklarını görmek isteyen eski eşini 'satırla' kovaladı

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:29

Esenyurt Yenikent Mahallesi’nde geçen hafta iddiaya göre dört yıl önce eşinden boşanan Y.T. isimli kadının çocukları, bir yıl önce ekonomik sorunları sebebiyle mahkeme kararıyla babalarının yanında verildi.

Çocukların velayeti eski kocasında olan Y.T, ayda iki kez görüş hakkı olmasına rağmen üç aydır göremediği evlatları için arkadaşıyla birlikte eski eşinin kasap dükkanına girdi. İçeri girdiğinde eski kocasına görüş günü olduğunu ve çocuklarını görmek istediğini söyleyen kadın, eski eşi tarafından tehdit edildi.

TEHDİTLER SAVURDU

Bir süre sonra eline aldığı satırla eski karısına ve onun arkadaşına doğru yürüyen erkek, “Çık dışarıya, dükkanımdan çıkın. Patlatırım” diye bağırarak onları kovdu. Çocuklarını göremeden dükkandan kovulan Y.T. büyük bir şok yaşarken erkeğin satırla tehditler savurduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KORKU DOLU ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde eşinden ayrılan kadının ve arkadaşının kasap dükkanına girerek eski eşinden çocuklarını istediği ve erkeğin eline satır alarak hakaret ve tehditlerle kendisini kovduğu görülüyor.