Çocuklarını görmek isteyen eski eşini 'satırla' kovaladı
İstanbul Esenyurt’ta eşinden ayrılan kadın, çocuklarını görebilmek için eski kocasının çalıştığı kasap dükkanına girdiğinde satırla kovalandı. Görüş günü olduğunu belirtmesine rağmen eski eşi tarafından tehdit edilen kadın büyük bir şok yaşarken, erkeğin elindeki satırla tehditler savurduğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Esenyurt Yenikent Mahallesi’nde geçen hafta iddiaya göre dört yıl önce eşinden boşanan Y.T. isimli kadının çocukları, bir yıl önce ekonomik sorunları sebebiyle mahkeme kararıyla babalarının yanında verildi.
Çocukların velayeti eski kocasında olan Y.T, ayda iki kez görüş hakkı olmasına rağmen üç aydır göremediği evlatları için arkadaşıyla birlikte eski eşinin kasap dükkanına girdi. İçeri girdiğinde eski kocasına görüş günü olduğunu ve çocuklarını görmek istediğini söyleyen kadın, eski eşi tarafından tehdit edildi.
TEHDİTLER SAVURDU
Bir süre sonra eline aldığı satırla eski karısına ve onun arkadaşına doğru yürüyen erkek, “Çık dışarıya, dükkanımdan çıkın. Patlatırım” diye bağırarak onları kovdu. Çocuklarını göremeden dükkandan kovulan Y.T. büyük bir şok yaşarken erkeğin satırla tehditler savurduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
KORKU DOLU ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde eşinden ayrılan kadının ve arkadaşının kasap dükkanına girerek eski eşinden çocuklarını istediği ve erkeğin eline satır alarak hakaret ve tehditlerle kendisini kovduğu görülüyor.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı