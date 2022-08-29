Kocaeli'de vahşet: Girdiği dükkanda 1'i kadın, 2 kişiyi bıçakladı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Suriye uyruklu kişi, girdiği dükkanda aynı ülke vatandaşı kadın ile iş yeri sahibini bıçaklayarak ağır yaraladı, Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, saldırgan çevredekiler tarafından yakalanıp polise teslim edildi.
Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi’nde tütün ve nargile malzemeleri satışı yapılan bir işyerinde, 29 Ağustos Pazartesi günü dükkana elinde ekmek bıçağıyla giren ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişi, içerideki aynı ülke vatandaşı Bassela A. isimli kadını defalarca bıçakladı.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Ardından dükkan sahibi Murat T.'yi de bıçaklayan saldırgan, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından yakalandı. Saldırgan çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Şüphelinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.
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