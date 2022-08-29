Kocaeli'de vahşet: Girdiği dükkanda 1'i kadın, 2 kişiyi bıçakladı

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:15

Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi’nde tütün ve nargile malzemeleri satışı yapılan bir işyerinde, 29 Ağustos Pazartesi günü dükkana elinde ekmek bıçağıyla giren ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişi, içerideki aynı ülke vatandaşı Bassela A. isimli kadını defalarca bıçakladı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Ardından dükkan sahibi Murat T.'yi de bıçaklayan saldırgan, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından yakalandı. Saldırgan çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Şüphelinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.