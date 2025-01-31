Çocuklarının boğazına bıçak dayayan sanık serbest, hukukçular tepkili: ‘Güvenlik riski oluşturuyor’

Yayınlanma: 31.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 31.01.2025 - 04:00

Sanığın söz konusu videodaki görüntülere karşın tahliye edilmesine hukukçular tepki gösterdi.

Cumhuriyet’e konuşan avukat Kardelen Ateşci, “Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre her çocuğun yaşama ve güvenlik hakkı korunmak zorundadır. Ancak bu olayda çocukların fiziksel ve psikolojik bütünlüğü ciddi şekilde tehlikeye atılmıştır. Bir ebeveynin, çocuklarını bir tehdit unsuru olarak kullanması ve onların hayatlarını riske atması, çocuk hakları ihlalidir” dedi.

“Sanığın tahliye edilmesi, mağdur çocuklar ve anneleri için güvenlik riski oluşturuyor” diyen Ateşci, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Aile içi şiddet vakalarında faillerin serbest kalması, tekrar şiddet olasılığını artırıyor. Benzer vakalarda caydırıcı cezalar verilmesi ve çocukların korunması için daha etkin önlemler alınması gerekiyor”