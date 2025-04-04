Çocuklarının geleceğine sahip çıkmak isteyenler ‘Anne Baba Dayanışma Ağı’nda buluştu

Yayınlanma: 04.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.04.2025 - 04:00

Olayların siyasi bir figür için değil, gençlerin kendi geleceği için başladığını vurguladı. Çakır şunları söyledi: “Bu mesele ne İmamoğlu ne de herhangi bir siyasetçiyle ilgiliydi. Gençler geleceği için sokağa çıktı. Oğlum annesine ‘Geleceğim mahvoluyor, ben bunu kurtarmak için gidiyorum’ dedi.”

‘MAĞDURİYET SÜRÜYOR’

Gözaltı sürecinden itibaren yaşanan hak ihlallerine dikkat çeken baba, oğlunun ve arkadaşlarının hâlâ geçici koğuşlarda tutulduğunu, kıyafet, hijyen ve temel ihtiyaçlara ulaşamadıklarını belirtti.

Çakır, “9 gündür aynı kıyafetle kalıyorlar. Bayram nedeniyle kantin açık değil, para yatırmamıza rağmen harcama yapamıyorlar. Diş macunu, diş fırçası, hiçbir şeyleri yok” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Öğrenci Veli Derneği’nin İzmir yöneticilerinden olan Çakır, yaşanan sürecin ardından benzer durumda olan ailelerle bir araya geldiklerini ve “Anne Baba Dayanışma Ağı”nı kurduklarını söyleyerek “Maltepe mitinginde öğrenci aileleri pankartıyla yer aldık. Ertesi gün ‘Bu böyle gitmez. Birbirimize her zaman ihtiyaç var. Dayanışmayı örgütleyelim’ dedik ve Anne Baba Dayanışma Ağı’nı hayata geçirdik” diye konuştu.