Çocuklarının gözü önünde eşine kurşun yağdırdı

21 Eylül 2021 Salı, 15:38

Ankara'da, 28 Temmuz'da Himmet Aydemir, eşi Kadriye Aydemir'e, çalıştığı fırında çocuklarının önünde yakın mesafeden 6 el ateş etti. Olaydan sonra kaçan ve ormanlık alanda yakalanan Himmet Aydemir şu anda tutuklu yargılanıyor.

Kadriye Aydemir ise isabet eden kurşunların ardından felç geçirdi ve bacakları ile sol kolundaki sinir dokularını kaybetti. Avukat Soner Sida Ergin, müvekkili Kadriye Aydemir'in yaşadıklarını ve çocuklarının durumunu, Cumhuriyet'e anlattı.

Avukat Ergin, Kadriye Aydemir'in evlendiği günden beri şiddete maruz bırakıldığını ve Himmet Aydemir'in kendi ailesine de zarar verdiğini belirtip ekledi: ''Müvekkilim Kadriye Aydemir ile eşi Himmet Aydemir yaklaşık 6 yıl önce evlendiler. Müvekkilim öncesinde de defalarca şiddete maruz kalmış. Evin içerisinde, arabada ve daha birçok yerde. Bir keresinde 'seninle konuşacağız' diyip arabaya bindirip ormanlık alana götürmüş ve orada şiddet uygulayıp geri eve bırakmış. Hatta kendi ailesine de şiddet uygulamış ve zaten annesinin kendisi ile ilgili aldığı uzaklaştırma kararı var. Şu anda bir boşanma davası açtık ve fail şu an içeride olduğu için bekliyoruz sonuçlanmasını.''

Avukat Ergin'e yönelttiğimiz sorular ve yanıtları şöyle:

''ŞU AN BELDEN AŞAĞISI TUTMUYOR''

- Olay nasıl gerçekleşti?

''28 Temmuz'da fail, fırına geliyor. Bu fırın zaten aile fırını. Konuşmak istiyor. Ama esas amacı zaten konuşmak değil. Tezgahta Kadriye'yi görüyor ve sırtı dönükken silahla vuruyor. Kadriye yere düşüyor ve başının ucuna geçip 6 el daha ateş açıyor. Bu sırada da 'seni öldüreceğim' diyor. Çocukları da bu olaya şahit oluyor. Silah tutukluluk yapıyor ve kaçıyor. Daha sonra ormanlık bir alana gidiyor Kazan bölgesine. Orada da yakalanıyor. Buradaki amaç zaten öldürmek. 6 tane kurşun isabet ediyor vücuduna. Şu an Kadriye Hanım'ın belden aşağısı tutmuyor. Sol kolundaki dokuları da son 1 ay içerisinde kaybetti. Vücudunda bir tane mermi de riskli bölgede, bu yüzden hala alınamıyor. Vücudunda bir tane mermi var. Şu an annesi ona bakıyor. 2 ve 4 yaşlarında 2 tane çocuğu var. Çocuklar da babannedeler ve annesine teslim etmiyorlar. Anneleri çocuklarını görmek istiyor ancak vermiyorlar. Çocukların babannesi, yani failin annesi de kendi çocuğunu koruyor.''

''İNDİRİM ALMAK İÇİN YAPIYOR''

- Fail kendisini hangi ifadelerle savunuyor?

''Fail de kendisini kaybettiğini söylüyor. Kadriye Hanım'a iftira atıyor ve biriyle birlikte olduğu hakkında yalan söylüyor. Bu davranışlar da indirim almak için yapılan klasik hareketler.

Kadriye Hanım'ın yaşı çok genç. 23 yaşında. İki bacağını, sol kolunu kullanamıyor. Gerçekten çok mağdur ve zor durumda. En büyük istekleri bu mağduriyetlerini göstermek. Failin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. En elzem noktalar bu şekilde bizim için.''

- Dava şu an ne durumda?

''Fail şu an tutuklu yargılanıyor, cinayete teşebbüs suçundan. Kadriye Hanım'ın vücuduna yakın mesafeden 6 tane kurşun sıkılıyor çünkü. Şu an dava için bazı araştırmalar yapılıyor. Araştırmalar tamamlanınca ağır ceza mahkemesinde duruşmalarımız başlayacak.''