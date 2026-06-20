Çoğunluğu AKP’li çok sayıda vekil salonda olmadığı halde oradaymış gibi ‘pusula’ gönderdi: Skandal olağanlaştı

TBMM Genel Kurulu’nda daha önce de “pusula skandalları” yaşanmış, hatta TBMM Genel Kurulu’nu yöneten MHP’li başkanvekili Celal Adan, “Olmadığı hâlde bu kâğıdı gönderen ahlaksızdır, kim getirdiyse ahlaksızdır” diyerek çok sert tepki göstermişti. Ancak Meclis’teki “pusula skandalları” devam ediyor.

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün gece “Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Yenilenebilir Enerji Santralı Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Yasa Teklifi” ile Dışişleri Komisyonu raporu görüşüldü. Maddelerin kabul edilmesinin ardından teklifin tümü açık oylamaya sunuldu. Oylama için üç dakika süre verildi. Genel Kurul’u yöneten TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, “Bu süre içinde sisteme giremeyen milletvekillerinin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma karşın da sisteme giremeyen milletvekillerinin oy pusulalarını oylama için verilen süre içinde başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 79 tane pusula olduğuna işaret ederek “Bu 79 kişinin isimlerinin tek tek okunmasını talep ediyoruz” dedi. Bunun üzerine başkanvekili Pervin Buldan, pusula kontrolü yapılacağını açıkladı. Tutanağa göre, toplam 60 milletvekilinin ismi okundu. Pusula gönderen 60 milletvekilinden sadece dördünün salonda olduğu ortaya çıktı. Aralarında eski bakanların da bulunduğu büyük bölümü AKP’li olan milletvekillerinin salonda olmadığı tespit edildi. Buldan, ilk olarak AKP milletvekili İsmail Erdem’in ismini okudu. Yanıt gelmeyince “Yok” diyerek devam etti.

‘ÇAĞIRARAK OLMAZ’

Bunun üzerine AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, “İsmail Bey buradaydı başkanım, bir dakika, çağıralım” dedi. CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, “Çağırarak olmaz, burada olması lazım” diyerek itiraz etti. Tutanağa göre, TBMM Başkanvekili Buldan isimleri okumayı sürdürerek “Yusuf Ziya Aldatmaz? Yok. Mevlüt Çavuşoğlu? Yok. Sayın Atay Uslu? Yok” diye devam etti. AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, “Buradalardı efendim” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “Sahte pusula verilmesin diye Meclis başkanına bu konuda defalarca uyarıda bulundum. Ben grup başkan vekili olarak pusulaların okunmasını talep ediyorum, lütfen” karşılığını verdi. TBMM Başkanvekili Buldan, “Sayın milletvekilleri, bakın, iki dakika içerisinde milletvekili buradan ayrılamaz; buradan ayrılamaz arkadaşlar. Şimdi, bir grup başkanvekilinin böyle bir talebi varsa ben bunu yerine getirmek zorundayım” dedi. Çömez, “Ben talep ediyorum, 79 tane pusula, olur mu böyle şey ya! Biz gece yarısı burada boşuna mı vakit geçiriyoruz?” diyerek tepkisini dile getirdi.

‘NE OLMUŞ YANİ’

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, “Olabilir, ne olmuş yani” karşılığını verdi. İYİ Partili Çömez, “Hayır, başkanım, lütfen okumaya devam edin, istirham ediyorum” dedi.

Buldan daha sonra toplantı yeter sayısının olmadığına işaret ederek birleşime 10 dakika ara verdi. Aranın ardından oylama işlemi tekrarlandı. Ancak yine toplatı yeter sayısı bulunamadı. İkinci oylamada da toplantı yeter sayısı bulunamadığı için başkanvekili Buldan, 23 Haziran salı günü toplanmak üzere birleşimi kapattı.

‘İMZALAR TAKLİT EDİLDİ’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, olmayan milletvekillerinin sanki Genel Kurul’da varmış, oylamaya katılmış gibi yaptıklarını tespit ettiklerini belirterek bir milletvekilinin böyle bir sahtecilik yapmasının “yüz kızartıcı” olduğunu, bunun da AKP milletvekillerinin “yüz karası” olarak tarihe geçtiğini söyledi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Sahte imza ile milli irade hırsızlığı yapanları, sahte imza atanları, buradan sahte imza ile yasa geçirmeye çalışanları aziz Türk milletine şikâyet ediyorum” dedi.