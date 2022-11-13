'Çök-Kapan-Tutun' tatbikatında çalan müzik gündem oldu! Edis'ten yorum gecikmedi

13 Kasım 2022 Pazar, 07:38

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) koordinasyonunda, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümü nedeniyle dün saat 18.57’de ülke genelinde “Çök-Kapan-Tutun” deprem tatbikatı yapıldı.

Ülke genelinde ilk kez uygulanan tatbikat kapsamında, saat 18.57'de tüm yurttaşların cep telefonlarına gönderilen "Hayati Uyarı Bildirimi" ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıldı.

TATBİKAT ANINDA EDİS'İN ŞARKISI ÇALDI

Canlı yayında tatbikat esnasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüntülerinde ünlü şarkıcı Edis'in Martılar şarkısının çalınması sosyal medyada gündem oldu.

EDİS'TEN YANIT

Şarkıcı Edis, şarkısının çalınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Edis, "Bana kendi şarkımla çök kapan yaptırdınız ya" ifadelerini kullandı.

Bana kendi şarkımla çök kapan yaptırdınız ya — EDIS (@edisgorgulu) November 12, 2022

BİLDİRİM 2 SAAT SONRA GİTTİ

Tatbikat öncesinde AFAD tarafından yapılan duyurularda yurttaşların telefonlarına bildirim yollanacağı belirtilirken, birçok kişinin telefonuna bildirim geç ulaştı.