KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Halil Falyalı açıklaması

09 Şubat 2022 Çarşamba, 13:47

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Halil Falyalı'nın suikastla öldürülmesi hakkında konuştu.

Kıbrıs Postası’nda yayınlanan ‘Sabah Postası’ isimli programa internetten katılan Tatar, 'çok üzgün olduğunu' belirtti.

"EN BÜYÜK TEMENNİMİZ SORUMLULARIN YAKALANMASI"

Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Kolordu Komutanlığı ile görüştüğünü koordineli şekilde olayın araştırılacağını belirtti. En büyük temennisinin sorumluların bir an önce bulunması olduğunu ifade eden Tatar, "Üzüntümü bir kez daha dile getiriyorum. Bu durum hepimizi yaralamıştır, Halil Falyalı'ya Allah'tan rahmet, eşine çocuklarına başsağlığı diliyorum"dedi.

Tatar, PGM Müdürü ile temaslarının sürdüğünü ve ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanlığı olarak da açıklama yapacağını dile getirdi.

'DENİZ YOLUYLA KAÇMALARI MÜMKÜN DEĞİL"

Akşam saatlerinde denizin dalgalı olduğunu ve sahil güvenliğin de varlığına işaret ederek, deniz yoluyla kaçmalarının mümkün olamayacağın iletildiğini ifade eden Tatar, güvenlik birimlerinin Türkiye’deki güvenlik birimleriyle iş birliği içerisinde olduğunu anlattı. Tatar, Halil Falyalı’nın çok değerli biri olduğunu kaydetti; başsağlığı diledi.