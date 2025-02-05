Çok konuşulacak kulis... Üst düzey devlet görevlisi Öcalan'la görüştü: Ne açıklaması istendi?

Yayınlanma: 05.02.2025 - 13:28

Güncelleme: 05.02.2025 - 13:28

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan ‘İmralı’ sürecinde kritik bir döneme girildi.

Süreçle birlikte İmralı ziyaretlerine başlayan DEM Parti heyetini 2 kere terör örgütü PKK’nin elebaşı Abdullah Öcalan’la görüştü.

Söz konusu sürecin ise ‘silah bırakma’ çağrısı ile devam etmesi planlanıyor. Dün partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuncer Bakırhan, Öcalan’ın yakın zamanda bir çağrıda bulunacağını kaydetti.

Bakırhan’ın bu sözlerinin ardından gazeteci Ertuğrul Özkök de bir ay önce aldığı bilgileri paylaştı.

Özkök’ün yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Yazacağım bilgiyi, bundan bir ay önce aldım. Bugüne kadar yazmadım. Ama DEM dün “Öcalan tarihi açıklamayı yakında yapacak” bilgisini verince, artık yazabilirim. Bu anlatacaklarım, kesinlikle İmralı’da devletin Öcalan’la yaptığı bir yazılı anlaşma değil. Benim güvendiğim kaynaklardan topladığım bilgi.

Ama varılan sözlü bir “görüş birliği” olarak değerlendirilebilir.

“DEVLETİN ÜST DÜZEY YETKİLİSİ İMRALI’DA ÖCALAN’LA GÖRÜŞTÜ”

Devletin çok üst düzey bir yetkilisi İmralı’da Öcalan’la görüştü

Bir: Devletin çok üst düzey bir yetkilisi, İmralı’da Abdullah Öcalan’la yüz yüze görüştü.

İki: Bu görüşmede Öcalan’a bir açıklama yapma konusu açıldı.

ŞARTLARI İLETTİ

Üç: Kendisine en açık dille şu şart söylendi:

"Yapacağın açıklama çok net olmalı. İçinde oraya buraya çekilecek, gizli bir mesaj olarak yorumlanabilecek, kripto kelime veya bir cümle olmamalı. Çok net bir silahları bırakma çağrısı olmalı."

“KAYITSIZ ŞARTSIZ…”

Dört: Bu açıklamayı yapmadan önce “silah bırakmakla ilgili neyin kastedildiği” konusunda da bir görüş birliğine varılacak.

Devlet yetkilisi Öcalan’a açıkça şunu da söyledi:

“Silah bırakma denince, dünya pratiklerinde akla 4 ayrı uygulama geliyor. Biri silahları gömme, biri çatışmasızlık, biri ateşkes. Biz bu üçünü kastetmiyoruz. Kastedilen şey, örgütün elindeki silahları kayıtsız şartsız getirip teslim etmesidir.”

“NEVRUZ” AYRINTISI

Beş: Bu çağrıyı mümkün olan en kısa sürede yapmanı bekliyoruz. Ama bir şartımız var. Çağrı kesinlikle Nevruz dönemine rastlatılmayacak.

Altı: O görüşmede kesin karar bağlanan bir nokta daha var.

Öcalan’ın Meclis’e gelip konuşması diye bir şey olmayacak. Bir af veya İmralı dışında ev hapsi de söz konusu olmayacak.

EV HAPSİ OLACAK MI?

Yedi: Öcalan’a “Dışarıda senin güvenliğini biz bile sağlamakta zorluk çekeriz” denildi.

Öcalan “Benim de öyle bir talebim yok” dedi. Peki bulunan çözüm neydi?

İmralı’da daha rahat bir mekan sağlanacak. Dışarı ile iletişim imkanları kolaylaştırılacak. İstediği insanların gelip ziyaret etmesi mümkün olacak.

Herhalde Netflix, Disney Plus, Prime Video, Blue TV, Tabii gibi streaming platformları izlemesine de izin verilecek tahmin ediyorum. Yani yeni hayatında eğlence kısmı daha fazla olabilecek.

“KİMSE BANA ‘HAİN’ DİYEMEMELİ”

Sekiz: Öcalan bunları dinledikten sonra ne cevap verdi?

O da mealen şöyle konuştu:

(*) “Ben barış getirecek böyle bir çağrıyı yaparım. Ancak bu çağrıyı yaptıktan sonra kimse çıkıp bana 'hain' diyememeli. Onun için sağlam bir görüş birliği olması gerekir. Ondan sonra bu çağrıyı yaparım.“

Peki Öcalan’a kim “hain” diyebilirdi ki? Öcalan kimden çekindiğini de şöyle anlattı:

“KANDİL’DEN EMİN DEĞİLİM”

4 ayrı PKK kanadı var, üçünü ikna edebilirim Bugün PKK’nın 4 ayrı kanadı var. Biri Suriye’dekiler. Öteki Kandil Dağı'ndakiler. 3, Avrupa kanadı. 4, Türkiye kesimi.

Öcalan devlet yetkilisine, her birinin durumunu şöyle anlattı:

“Suriye’deki kesimi ben ikna edebilirim. Oradaki benim oğlum gibidir. Avrupa kanadı bu girişime evet der. Türkiye kanadı da olumlu bakar. Ama Kandil’den ne cevap gelir tam emin değilim.”

“21 MART’TAN ÖNCE OLACAK”

Kısaca o görüşmede devlet yetkilisi çok açık ve net konuştu.

Çağrı, 21 Mart tarihinden önce yapılacak Bu bilgileri aldığımda, çağrının ne zaman yapılacağı konusunda bir kesinlik yoktu. Bana “Bu hafta da olabilir, şubatın 15’ine doğru da olabilir, ay sonuna da kalabilir. Ama kesin olan Nevruz’a gelmeyecek” dendi.

Nevruz, 21 Mart Cuma… Yani çağrı yapılırsa, kesin o tarihten evvel olacak.”