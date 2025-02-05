Öcalan'ın çağrısı ne zaman? DEM Partili Sezai Temelli'den flaş açıklama

Yayınlanma: 05.02.2025 - 13:17

Güncelleme: 05.02.2025 - 13:31

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

DEM Partili Temelli, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı İmralı sürecinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bıraktırma çağrısına ilişkin konuştu.

ÇAĞRI NE ZAMAN?

Temelli, çağrının vaktinin kesin olmadığını fakat tarihi olacağını ifade etti.

Temelli şöyle konuştu:

"Çağrıyı bekliyoruz. En kısa zamanda böyle bir çağrı yapılacak. Tarihi henüz netleşmiş değil ama bunun en kısa zamanda açıklanacağını bekliyoruz. İçeriği ne mi olacak? İçeriği çağrı yapıldığında hep beraber vakıf olacağız ama tarihi olacak bir gerçeklik. Dolayısıyla dönüp baktığımızda Sayın Öcalan'ın çok çok uzun yıllardır verdiği mücadele aslında Kürt meselesinin demokratik, siyasi zemin de çözümüne dair bir mücadeledir.

Dolayısıyla yine Kürt meselesinin bu çok boyutlu, çok kapsamlı bu meselenin demokratik çözümüne, siyasi zemin de çözümüne dair tarihi nitelikte bir açıklama olacaktır. Dolayısıyla da muhtevasının, içeriğinin bu yönde olacağı konusunda herkese fikir, beklentilerimiz de buydu.

Beklentimiz, Sayın Öcalan'ın üzerindeki teçhizin kalktığı, kendisinin siyasi özgürlüklere kavuştuğu bir ortamda açıklama yapmasıdır. Tabii bu bizim beklentimiz. Ama bunun şeklinin ne olacağına karar verecek olan merci, tabii ki iktidardır. Dolayısıyla iktidar bununla ilgili açıklamayı kendileri yapacaktır diye düşünüyorum. Henüz bir tarih açıklanmadı. Bekliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Dün partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ilerleyen günlerde "tarihi çağrıyı" yapacağını açıklamıştı.

Bakırhan, "Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor. Kısa bir sürede bu tarihi çağrıyı da yapacak. Bu çağrıyı önemsiyoruz, destekliyoruz, arkasındayız. İktidarı da bu tarihi çağrıya uygun şekilde rolünü oynamaya çağrıyoruz. Sayın Bahçeli yürütmenin başı değil. Yürütmenin başındaki Erdoğan'a büyük adım düşüyor. Artık top Erdoğan'da" demişti.

Bakırhan şöyle devam etmişti.

"Milyonlar artık demokratikleşme gelsin diye bekliyor, güven artırıcı adımların atılmasını bekliyoruz. Oyalanmak yerine tarihe cesur bir lider olarak geçin. Bizler eşit bir yaşamdan yanayız. Yönümüz ve istikametimiz barış ve demokrasi yoludur. Her şeye rağmen bu yolda cesaretle yürümeye devam edeceğiz."

Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan ve "tarihi çağrının" ne zaman geleceği sorusuna yanıt veren Bakırhan, "15 Şubat da olabilir, daha sonrası da olabilir" ifadesini kullanmıştı.