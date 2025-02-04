Abdullah Öcalan'a 'Sayın' diyen MHP'li başkan, görevinden istifa etti

Yayınlanma: 04.02.2025 - 15:26

Güncelleme: 04.02.2025 - 15:36

Çorum İl Genel Meclisi'nde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 'Sayın' diye hitap eden MHP Grup Başkanı Selim Dölcü, grup başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Dölcü, yaptığı açıklamada, "İl Genel Meclisinde konuşmamın bir kısmında dil sürçmesi sonucu, istem dışı bir kelimem dolayısıyla partim ve şahsım adına karalama propagandası yürütülmektedir" dedi.

Çorum yerel basınına yansıyan haberlere göre; Selim Dölcü, açıklamasında, "Konuşmamın tamamını dinleyen herkes ne söylemek istediğimi anlayacaktır. Biz dün ne söylediysek bugünde aynısını söylüyorum, Abdullah Öcalan terörist başı, bebek katilidir. Böyle bir konu ile gündeme geldiğim için ve teşkilatımı böyle bir konuyla meşgul ettiğim için, tüm Milliyetçi-Ülkücü camiadan ve Yüce Türk Milletinden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Çorum İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanı Sadettin Akgül yaptığı konuşmada, "Atatürk'ün askerleriyiz" diyen teğmenlerin ordudan ihraç edilmesini eleştirerek bir yandan Abdullah Öcalan'ın Meclis'e getirilmek istenmesine tepki göstermişti.

Bunun üzerine söz alan MHP Çorum İl Genel Meclisi Grup Başkanı Selim Dölcü, Sadettin Akgül'e cevap verirken PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan, 'Sayın Öcalan' diye bahsetmişti.