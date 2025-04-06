Çok kuvvetli geliyor... Meteoroloji tarih ve saat verdi: İstanbul için flaş sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Çok kuvvetli geliyor... Meteoroloji tarih ve saat verdi: İstanbul için flaş sağanak uyarısı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.04.2025 - 15:50

Meteoroloji, İstanbul için alarm verdi. Yarın İstanbul için sağanak uyarısında bulunuldu.

TARİH VE SAAT VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kuzey ve iç kesimler başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Etiketler: #meteoroloji #meteoroloji genel müdürlüğü

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