Çok sayıda il başkanından Kılıçdaroğlu’na miting talebi

11 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

CHP, Mersin mitinginde yurttaşla birlikte tekrarladığı “hemen seçim” çağrısının ardından saha çalışmalarını hızlandırdı. Partinin toplumun karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekmek için farklı konularda hazırladığı “Mutfakta Yangın Var” adlı broşürün kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafıyla boş bir tencereye yer verildi.

Broşürde patates, ayçiçeği yağı, makarna, mercimek gibi temel gıdalara son bir yılda gelen zamlar anlatıldı. Buna göre, son bir yılda bir kilo patatese yüzde 70, bir kilo domatese yüzde 62, bir paket makarnaya yüzde 40 ve bir kilo karnabahara yüzde 124 zam geldi. Menemenin bir yılda yüzde 48 zamlandığına dikkat çekildi. Broşürde Kılıçdaroğlu’nun karakışta yaşanacak sorunlara ilişkin açıkladığı 10 maddelik çözüm önerileri de sıralandı.

CHP bu broşürle sahaya inecek ve zamların gerekçelerini, kış aylarında yaşanması beklenen “gıda krizine” ilişkin çözüm önerilerini yurttaşa anlatacak. Ziyaretlerde CHP’nin aile destekleri sigortası projesi, devlet yardımlarının “bir lütuf değil, hak olduğu” ve partinin “yoksullukla mücadele, yaşlı, engelli, çocuk ve genç bireylerin desteklenmesine ilişkin projeleri” de anlatılacak.

İLLERDEN MİTİNG TALEBİ

Öte yandan, parti kaynakları, hafta başında yapılan İl Başkanları Toplantı’sında çok Kılıçdaroğlu’nun illerde miting yapması yönünde çok sayıda talep geldiğini bildirdi.