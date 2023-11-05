'Comanchero' suç örgütü üyesi 42 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 05.11.2023 - 13:31

Güncelleme: 05.11.2023 - 14:18

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sınır aşan silahlı organize suç örgütü Comanchero’ya "suç işlemek için örgüt kurma", "kurulan örgüte üye olmak", "uluslararası uyuşturucu madde ticareti", "suçtan elde edilen malvarlığını aklamak" suçlarından düzenlenen operasyonda toplam 42 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesindeki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 gün önce operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 yöneticinin yakalandığını belirterek, “Interpol kırmızı bülteniyle aranan ve Comanchero Suç Örgütü’nün yöneticilerinden olan Maximillian Rıvkın (Cem Cansu) ve Necmi Saki İstanbul’da yakalandı. ‘Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçlarından yürütülen Comanchero Organize Suç Örgütü soruşturması kapsamında firari şüphelilerden 5 kişi daha yakalandı. Kafes Operasyonunda yakalanan şüpheli sayısı 42’ye yükseldi” ifadelerini kullanmıştı.