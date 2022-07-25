Çöp evde bulunan çocuğun annesi Cumhuriyet'e konuştu: 'İki yıldır ellerini yıkamamış'

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 19:11

Bursa’da bir çöp evde odada kilitli halde bulunan C.M.A’nın hikayesi Türkiye’nin gündemine girdi. Bursa’da ikamet eden teyzesi tarafından yaklaşık bir yıldır bir evin odasında kilitli tutulan C.M.A’ya belediyenin temizlik işçileri ulaştı. ArdındanTeyze Kamuran Pınar A. tutuklandı.

Tutuklama kararının ardından gözler çocuğun annesi olan Yasemin A.’ya çevrildi. Yasemin A. çocuğunu annesine bıraktığını, annesi hayatını kaybedince teyzesi Kamuran Pınar A.’nın C.M.A’ya bakmaya başladığını belirtti. Yasemin A. yaklaşık 3 yıldır çocuğunu neden yanına almadığını ‘pandemi koşulları’nı iddia ederek açıkladı ve ailesi ile yaşadığı gerginliği Cumhuriyet.com.tr’ye anlattı.

'BABASI BİLMİYORDU'

İlk eşinden şiddet gördüğünü ve sonrasında koruma altına alınıp sığınma evine yerleştirildiğini belirten Yasemin A, "O dönemde biriyle oldum ve o birliktelikten çocuğum doğdu. Çocuğumla 2,5 yıl sığınma evinde kaldık. Ama çocuğun babasına haber vermedim, herkes kendi yoluna gitti. Kısaca babası, çocuğun babası olduğunu bilmiyor. Onun da nerede olduğunu bilmiyorum. Bakıcı arayana ve bir işte düzenli çalışana kadar çocuğuma annemin bakmasını istedim. Kız kardeşim de erkek çocuk istiyordu. Kendisi de o sıralarda boşandı ve annemin yanına yerleşti" ifadelerini kullandı.

'ÜSTÜ BAŞI PİSTİ'

Annesinin çocuğuna baktığını ve kendisinin de bu süreçte çalıştığını aktaran Yasemin A, annesi vefat ettiğinde cenazesine gittiğini ve uzun süredir çocuğunu ilk defa orada gördüğünü aktardı.

"Annem vefat ettiğinde annemin cenazesine gittim, bir süre sonra ilk defa çocuğumu gördüm’ diyen Yasemin A. şöyle devam etti: ‘Araca bindik, üstü başı pisti çocuğumun. Orada kardeşime ‘Çocuğumu anneme teslim ettim, alıp götürüyorum yanıma, onu ben doğurdum’ dedim. Kardeşimin çocuğu boynuma atladı, tırnaklarını geçirdi. Alamadım çocuğumu. Savcıya gittim. Pandemi patladı, gidemedim. Arayamıyordum da." ifadelerini kullanan Yasemin A, savcılığa gittiğini söyledi.

Kız kardeşinin, çocuğunu yurt dışında yaşıyormuş gibi gösterdiğini ve kardeşinden şikayetçi olduğunu söyleyen Yasemin A, çocuğu için uzun süre ortada bir gelişme yaşanmadığını ve çocuğunu göremediğini belirtti.

'İKİ YILDIR İLK DEFA ELLERİMİ YIKIYORUM'

Yaşanan adli süreçle ilgili de konuşan Yasemin A, birkaç gün önce savcılıktan arandığını, çocuğun bulunduğunu söylediklerini aktardı. Çocuğunu görmek için Bursa'ya giden Yasemin A, C.M.A'yı çocuk servisinde gördüğünü ve çocuğa serum taktıklarını anlattı. Çocuğun altının bezlendiğini belirten Yasemin A, "Doktor erken çıkışımıza karar verdi. Elimde de savcının verdiği kağıt vardı. Ayağında ayakkabı da yoktu, galoş giydirdim. Sonra Antalya'ya eve geldik. Çocuğumu aldığımda ellerini yıkadım, çocuğum bana dedi ki 'iki yıldır ilk defa ellerimi yıkıyorum'. Gece kapıda bir sürü insan belirdi. Oğlumu yurda götürdüler. Emniyet Amirliği'ne gittik, ifademi verdim. Dilekçemi de verdim. Beni sabaha karşı eve bıraktılar." ifadelerini kullandı.

'GÜZEL BİR EVE ÇIK, ÇOCUĞUNU AL'

Yasemin A. konuşmasını şu ifadelerle noktaladı:

Evde rutubet var, duvarlar dökülüyor. Bana 'güzel bir eve çık, çocuğunu al. Daha iyi bir yere geçmesi lazım' dediler. Eylül'de yeni bir işe başlayacağım. Artık anneyi koruduklarını düşünmüyorum. Artık konuşmak istiyorum. Ben çocuğum için konuşmuyordum. Bu çocuk askere gidecek, evlenecek ileride bir hayatı olacak. İnsanlar gerçekleri bilmeli. Nereye kadar susacağım?