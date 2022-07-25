Çöp evde bulunan çocuğun tedavisine başlandı: 'Ciddi bir gelişme geriliği mevcut'

"GÜLÜMSÜYOR, BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİYOR"

Gelişme geriliğinin yanında, şu an çok algılayamadıkları ancak tedaviler ve takipler sırasında algılayabilecekleri ruhsal travmalarını göreceklerini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Önemli olan iki şey var, birincisi hiçbir canlının hak etmediği bu davranışı yapan insanların yanına kar kalmaması. Elbette o ailelerin durumlarını bilmiyoruz, yargılamak çok doğru olmayabilir ama vatandaş olarak hiçbir canlıya, kimsenin zarar verememesidir, vermeye kalkışmaması ve bunun en ağır yaptırımlarla karşılaşacağını bilerek buna kalkışmamasıdır.

Yaptırımların biraz daha ağır olması gerekiyor. İkincisi de bu çocuğun ruhsal sağlığı açısından tüm toplumun görevi var. Ona sevgi vermek önemli. Devletimiz onu koruyacak. Çok iyi bakılıyor çocuğumuz."