Çöp evde bulunan çocuğun tedavisine başlandı: 'Ciddi bir gelişme geriliği mevcut'
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evde bulunan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan 9 yaşındaki Cem M.A'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Özkan, çocuğun 1 yıl içinde toparlanabileceğini belirterek, "Ciddi bir gelişme geriliği mevcut. Biraz sıvı açığı var, onu takviye edeceğiz. Düşük kalorili başlayıp, sonra yüksek kaloriliye geçeceğiz" dedi.
Önceki gün üzücü bir haberle karşı karşıya kaldıklarını anlatan Özkan, "9 yaşındaki bir çocuğun hak etmediği bir muameleyle karşı karşıya kalması sonucundaki görüntüler hepimizi şoke etti. Kuzumuz şu anda Akdeniz Üniversitesinde, takip, tedavi ve bakım altında. Biraz önce yanındaydım, kuzumuzun genel durumu gayet iyi. Konuştuk, gülüştük. Küçük bir çocuğun bunu idrak etmesi çok da kolay değil. Ancak genel olarak baktığınızda gelişme geriliği mevcut. Doktorlarımızla konuştuk, 1 yıl içinde yavaş yavaş toparlayacaklar gibi görünüyor" diye konuştu.
Özkan, pediatri servisinde tedavinin sürdüğünü, pediatrik gastroenteroloji, endokrinoloji ve çocuk psikiyatrisi bölümleri tarafından takip edileceğini vurguladı.
"GÜLÜMSÜYOR, BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİYOR"
Gelişme geriliğinin yanında, şu an çok algılayamadıkları ancak tedaviler ve takipler sırasında algılayabilecekleri ruhsal travmalarını göreceklerini anlatan Özkan, şunları kaydetti:
"Önemli olan iki şey var, birincisi hiçbir canlının hak etmediği bu davranışı yapan insanların yanına kar kalmaması. Elbette o ailelerin durumlarını bilmiyoruz, yargılamak çok doğru olmayabilir ama vatandaş olarak hiçbir canlıya, kimsenin zarar verememesidir, vermeye kalkışmaması ve bunun en ağır yaptırımlarla karşılaşacağını bilerek buna kalkışmamasıdır.
Yaptırımların biraz daha ağır olması gerekiyor. İkincisi de bu çocuğun ruhsal sağlığı açısından tüm toplumun görevi var. Ona sevgi vermek önemli. Devletimiz onu koruyacak. Çok iyi bakılıyor çocuğumuz."
Üniversite olarak tıbbi müdahale, tedavi ve sevgi vereceklerini anlatan Özkan, "Çok güzel gülümseyen bir çocuk. Aslında ben daha korkak bir çocuk bekliyordum. Ama gülümsüyor, bizimle iletişime geçiyor. Bu, olumlu veriler. Uzun bir süreç olacak, önemli olan onu, yaşadıklarını geride bırakabilecek kadar güçlü yetiştirebilmek" dedi.
Çocuğun olması gerekenin çok altında, bir deri bir kemik olduğunu dile getiren Özkan, tedavisinin yanında protein, kalori desteğiyle ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
"HERHANGİ BİR ORGAN YETMEZLİĞİ TESPİT ETMEDİK"
Çocuğun genel durumunun iyi olduğunu vurgulayan Özkan, "Herhangi bir organ yetmezliği tespit etmedik ama çok ciddi bir gelişme geriliği mevcut. Biraz sıvı açığı var, onu takviye edeceğiz. Düşük kalorili başlayıp, sonra yüksek kaloriliye geçeceğiz. Amaç, yaşıtlarını görüntü olarak yakalayabilmesi" ifadelerini kullandı.
TAZE FASULYE YEDİ, ÇORBA İÇTİ
Çocuğun okuma yazma bilmemesinin kendisini üzdüğünü belirten Özkan, çocuğun verdikleri oyuncaklarla mutlu olduğunu, taze fasulye yediğini, çorba içtiğini anlattı.
Cem M.A'nın enerjisinin az olduğunu, 17 kiloda ve 1 metre 38 santimetre boyunda olduğunu ifade eden Özkan, "Onu çok sevdiğimizi söyledik, 'iyi ki aramıza geldin' dedik. Sevginizi aktarabilmeniz çok önemli. O 'Burada olmaktan mutluyum, çok fazla bir isteğim yok.' dedi. Oyuncağı görünce çok mutlu oldu" ifadelerini kullandı.
Rektör Özkan, çocuğu topluma hızlı şekilde kazandıracaklarını belirterek, refakatçi olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden çalışanların olduğunu vurguladı.
Başhekim Yıldıray Çete de uzun süren açlıktan dolayı aniden beslenmeye geçmemek gerektiğini söyledi.
"Uzun süre açlıktan dolayı yeniden beslenme sendromu gelişebiliyor. Yüksek kalorili değil de düşük kalorili ve yavaş beslenme sürecine başlanacak. Bu, zaman alan bir süreç olacak" diyen Çete, en kısa sürede gereken takviyelerle çocuğu normal hayatına döndürebileceklerini söyledi.
NE OLMUŞTU?
Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.
Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın Emniyet'te ifadesine başvurulmuştu.
Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki Cem M.A'yı baygın halde bulmuştu.
Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın kız kardeşi Y.A. (38) olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti.
9 yaşındaki Cem M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı.
Çocuk, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülmüştü.
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