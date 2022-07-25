Son dakika: Bursa'daki çöp evin içi görüntülendi... Duvardaki yazılar dikkat çekti

Ekiplerin temizliğinin ardından eve giriş yapan basın mensupları, kullanılmaz haldeki eşyaları görüntüledi. Anne Yasemin A., "Yaradan biliyor, ben biliyorum ve oğlum biliyor. Dün akşam polisler almasaydı beraber sarılıp uyuyacaktık. Ben yanına yattım, omzundan öptüm oğlumu. Çizgi film izledik. 'Anne 2 yıldır çizgi film izlemiyorum' dedi. Havuza girmek istedi ama sosyal hizmetleri aradığımda ayaklarını soksun dediler. Bizim planlarımız vardı, oğlumla, yeni bir hayata başlayacaktık" diye konuştu.