Son dakika: Bursa'daki çöp evin içi görüntülendi... Duvardaki yazılar dikkat çekti

DHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:45
<p>Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde kirayı ödemediği için ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla Kamuran Pınar A.'nın (44) oturduğu evi 21 Temmuz Perşembe günü boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdi.</p>

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde kirayı ödemediği için ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla Kamuran Pınar A.'nın (44) oturduğu evi 21 Temmuz Perşembe günü boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdi.

<p>Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta "Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm" yazılı kağıt dikkat çekti.</p> <p>Nilüfer Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.</p>

Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta "Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm" yazılı kağıt dikkat çekti.

Nilüfer Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.

<p>Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada yarı baygın halde yatan Kamuran Pınar A.’nın yeğeni olan 9 yaşındaki C. M. A.’yı buldu. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.</p>

Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada yarı baygın halde yatan Kamuran Pınar A.’nın yeğeni olan 9 yaşındaki C. M. A.’yı buldu. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

<p>Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. </p>

Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. 

<p>Çöp ev, Türkiye'nin gündemine otururken bugün ekipler söz konusu evde temizlik yaptı.</p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8co4dm?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>

Çöp ev, Türkiye'nin gündemine otururken bugün ekipler söz konusu evde temizlik yaptı.

<p>Ekiplerin temizliğinin ardından eve giriş yapan basın mensupları, kullanılmaz haldeki eşyaları görüntüledi. Anne Yasemin A., "Yaradan biliyor, ben biliyorum ve oğlum biliyor. Dün akşam polisler almasaydı beraber sarılıp uyuyacaktık. Ben yanına yattım, omzundan öptüm oğlumu. Çizgi film izledik. 'Anne 2 yıldır çizgi film izlemiyorum' dedi. Havuza girmek istedi ama sosyal hizmetleri aradığımda ayaklarını soksun dediler. Bizim planlarımız vardı, oğlumla, yeni bir hayata başlayacaktık" diye konuştu.</p>

Ekiplerin temizliğinin ardından eve giriş yapan basın mensupları, kullanılmaz haldeki eşyaları görüntüledi. Anne Yasemin A., "Yaradan biliyor, ben biliyorum ve oğlum biliyor. Dün akşam polisler almasaydı beraber sarılıp uyuyacaktık. Ben yanına yattım, omzundan öptüm oğlumu. Çizgi film izledik. 'Anne 2 yıldır çizgi film izlemiyorum' dedi. Havuza girmek istedi ama sosyal hizmetleri aradığımda ayaklarını soksun dediler. Bizim planlarımız vardı, oğlumla, yeni bir hayata başlayacaktık" diye konuştu.

<p>Öte yandan evin bir duvarındaki yazılar da dikkat çekiciydi.</p>

Öte yandan evin bir duvarındaki yazılar da dikkat çekiciydi.

<p>İşte Bursa'daki çöp evin içinden son fotoğraflar...</p> <div><iframe src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8co37z?autoplay=1" width="760" height="450" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>

İşte Bursa'daki çöp evin içinden son fotoğraflar...

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Bursa'daki çöp ev Çöp ev Bursa

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