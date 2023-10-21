Feci kaza... Tarım işçilerini taşıyan kamyonetler çarpıştı: 20 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 21.10.2023 - 11:13
Feci kaza... Tarım işçilerini taşıyan kamyonetler çarpıştı: 20 yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kayak Mahallesi'nde sürücüleri öğrenilemeyen 44 BS 452 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 80 AEL 567 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 20 tarım işçisini Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Şanlıurfa tarım işçisi Kamyonet kaza

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