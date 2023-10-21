İşçi servisi ile halk otobüsü çarpıştı: 11 kişi yaralandı!
Gebze ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Kocaeli'nde Eskihisar Kavşağı'nda O.G. yönetimindeki 41 P 0083 plakalı servis minibüsü ile Y.B. idaresindeki 41 J 3069 plakalı halk otobüsü çarpıştı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI!
Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Halk otobüsünde ve minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Darıca ve Gebze'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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