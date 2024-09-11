Çöp kamyonu köpeği ezdi: 16 yaşındaki Lucky hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan “Lucky” isimli köpeğin ölmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, olayla ilgili idari soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Çöp kamyonu köpeği ezdi: 16 yaşındaki Lucky hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 21:16

Olay geçtiğimiz pazartesi günü Turgutreis Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bölgede çöp toplayan Bodrum Belediyesi'ne ait 07 ADA 770 plakalı çöp kamyonu, manevra yapıp ileri doğru gittiği sırada “Lucky” isimli 16 yaşındaki sahipli köpeği ezdi.

Başı kamyonun tekerinin altında kalan köpek, olay yerinde hayatını kaybetti. Bölge sakinleri, kamyon sürücüsüne tepki gösterdi.

KÖPEĞİ GÖRMEMESİ İMKANSIZ"

Bölge sakinlerinden Celal Kanbur, “Bu köpek 16 yaşındaydı, çeşitli hastalıkları vardı. Zaten zor yürüyordu ama biz eceliyle ölsün istiyorduk. Bu şekilde, kafası paramparça olarak ölmesi bizi de çok üzdü. Sürücü büyük ihtimal başka bir şeyle ilgileniyordu, yoksa önündeki köpeği görmemesi imkansız. Geri geri gitse anlarım ama ileri gidiyordu” diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Bahçelievler Mahallemizde atık toplama görevini yürüten çöp kamyonunun çarpması sonucu Lucky isimli hayvan dostumuzun hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Olayla ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, sürecin titizlikle takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.


Etiketler: #Köpek #belediye #Bodrum

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