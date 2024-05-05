Geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan yurttaş hayatını kaybetti

Yayınlanma: 05.05.2024 - 19:21

Güncelleme: 05.05.2024 - 19:21

Kaza saat 16.30 sıralarında Yeni Mahalle Alemdar Caddesi’nde meydana geldi.

Alışveriş yaptığı marketten çıkan Süreyya Ersevinç, yolun karşısına geçmek istediği sırada, geri manevra yapan Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait 34 GEN 073 plakalı çöp kamyonunun çarpmasıyla yere düştü. Kamyon, kadının üzerinden geçerken, sürücü çevredekilerin uyarısıyla aracı durdurdu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ersevinç’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çöp kamyonunun sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.