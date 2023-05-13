Çöp kamyonunun altında kalan adam hayatını kaybetti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bisikletiyle çöp kamyonunun altında kalan 78 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2023 - 18:08
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaosman Mahallesi Kanal Sokak üzerinde edinilen bilgiye göre, F.Ö. idaresindeki 54 AHJ 473 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, bisikletli Ahmet Y.’ye çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kamyonun altında kalan Ahmet Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde bulunan otopsi merkezine götürüldü. 


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