Hatay'da deniz yükseldi, sokaklar su altında kaldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle deniz yükseldi. Amanos Dağları’ndan gelen sel suları yükselme nedeniyle denize akmayınca rögarlardan taşıp sokaklara doldu.
Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle öğle saatlerinde deniz yükselmeye başladı.
Yağmurun etkili olduğu Amanos Dağları'ndan gelen sel suları, yükselme nedeniyle denize akmayınca Atatürk Caddesi'nde rögarlar taştı. Caddedeki taşkınlar nedeniyle yol suyla kapandı, araç geçişleri ise güçlükle sağlandı.
İskenderun Belediyesi ekipleri sahil bölgesinde seviye yükseltme çalışması başlattı. Balıkçı Barınağı’na demirleyen ve öğrencileri sınavlarına hazırlanan Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi'nin önüne de kepçelerde dolgu malzemesi dökülüyor.
Yetkililer, şiddetli rüzgarla birlikte denizin yükseldiğini Amanos Dağı'ndan gelen sel sularının da sokaklara dolduğunu belirterek bölgede herhangi bir sorun yaşanmaması için önlemlerin alındığını bildirdi.
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