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Çöp kamyonunun altında kaldı, hayatını kaybetti

Çöp kamyonunun altında kaldı, hayatını kaybetti

5.07.2026 17:23:00
Güncellenme:
DHA
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Çöp kamyonunun altında kaldı, hayatını kaybetti

Bursa’nın Mudanya ilçesinde çöp toplama çalışması yürüten belediyeye ait bir çöp kamyonunun altında kalan 70 yaşındaki Feyzullah Yeşilyaprak hayatını kaybetti. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen yaşlı adamın cenazesi morga kaldırılırken, kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, çöp kamyonunun altında kalan Feyzullah Yeşilyaprak (70), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mudanya Belediyesi’ne ait C.A. (58), kullandığı 16 BYJ 506 plakalı çöp kamyonu ile çöp toplama çalışması yaptığı sırada, Feyzullah Yeşilyaprak'ı fark etmeyip tekerleğinin altına alarak sürükledi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Yeşilyaprak’ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yeşilyaprak’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kamyonun sürücüsü C.A., gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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