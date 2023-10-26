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Çöp kamyonunun çarptığı yaya, hayatını kaybetti!

Sivas'ta, çeşmeden su doldurmak için evinden çıkan 80 yaşındaki Ömer Sami Aydınoğlu, yolun karşısına geçerken çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 12:41
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Sivas'ta Çayyurt Mahallesi 16’ncı Sokak'ta saat 09.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; çeşmeden su doldurmak için evinden çıkan Ömer Sami Aydınoğlu’na (80), yolun karşısına geçerken Adem Çoban (50) yönetimindeki Sivas Belediyesi'ne ait 58 BY 287 plakalı çöp kamyonu çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Aydınoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI!

Ömer Sami Aydınoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Sürücü Adem Çoban ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

 


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