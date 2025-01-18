Çöp konteynerine dökülen soba külü yangın çıkardı
Sinop'un Camikebir Mahallesi'nde çöp konteynerine atılan sıcak soba külü yangına neden oldu.
Sinop'un Camikebir Mahallesi Demirci Sokak'ta, bir vatandaşın çöp konteynerine döktüğü sıcak soba külü yangın çıkardı. Dumanların yükselmesiyle panik yaşayan mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çöp konteynerinde soğutma işlemi yaparak yangını kontrol altına aldı.
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