Çöp konteynerine dökülen soba külü yangın çıkardı

Sinop'un Camikebir Mahallesi'nde çöp konteynerine atılan sıcak soba külü yangına neden oldu.

Çöp konteynerine dökülen soba külü yangın çıkardı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 18.01.2025 - 13:20

Sinop'un Camikebir Mahallesi Demirci Sokak'ta, bir vatandaşın çöp konteynerine döktüğü sıcak soba külü yangın çıkardı. Dumanların yükselmesiyle panik yaşayan mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çöp konteynerinde soğutma işlemi yaparak yangını kontrol altına aldı.


Etiketler: #Sinop #Yangın

İlgili Haberler

İstanbul'da otel yangını... Ölü ve yaralılar var!

İstanbul'da otel yangını... Ölü ve yaralılar var!
Şanlıurfa'daki tekstil fabrikasında korkutan yangın!

Şanlıurfa'daki tekstil fabrikasında korkutan yangın!
Yangın çıktı, yalnız yaşadığı evde mahsur kaldı!

Yangın çıktı, yalnız yaşadığı evde mahsur kaldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler