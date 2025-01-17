Yangın çıktı, yalnız yaşadığı evde mahsur kaldı!
Fatsa'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 60 yaşındaki Mehmet Tekyıldız, hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'nde bulunan bir binanın ikinci katında yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yalnız yaşadığı evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Mehmet Tekyıldız (60), Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada, Büyükşehir Belediyesi itfaiye personelinin de Tekyıldız'ı hastanede ziyaret ettiği belirtildi.
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