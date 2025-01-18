İstanbul'da otel yangını... Ölü ve yaralılar var!

Ataşehir’de, 3 katlı otelde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Polis otel işletmecisi 2 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da otel yangını... Ölü ve yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 18.01.2025 - 08:24

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi’ndeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; 3 katlı otelin eksi birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangından yükselen dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, yangına müdahale ederken otel içerisinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Otelde konaklayan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kişi ve dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ü hayatını kaybetti. Otelin mutfak bölümünden başladığı değerlendirilen yangın, söndürüldü. Yangınla ilgili otel işletmecisi iki kişi gözaltına alındı.


Etiketler: #Ataşehir #Otel #Yangın #yaralı

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