Çöpleri yakmak isterken oyun parkını yaktı

Geçtiğimiz günlerde Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi’nde bulunan bir parkta çocuk oyun alanında yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği oyun alanındaki oyuncaklar kullanılmaz hale geldi.

Yurttaşların fark ettiği yangın kısa sürede çevrede endişeye neden olurken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin çevreye yayılması önlendi. Yangının ardından parkta bulunan oyun gruplarının kullanılmaz hale gelmesiyle parkın yarısı kaldırıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin titiz çalışmalarıyla yangına neden olan M.T. isimli 66 yaşındaki kadın yakalandı. Şüpheli şahıs ifadesinde parkta bulunan çöpleri toplayıp yaktığını, parktan ayrıldıktan sonra ateşin parktaki malzemelere sıçramış olduğunu, kasten bir davranışının olmadığını ifade etti. Şüpheli şahıs, gerekli yasal işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Arsuz Belediyesi’nin yanan parkı yenileyeceği öğrenildi.