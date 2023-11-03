Çöp konteynerinin yanında bulunmuştu... Yeni doğan bebek Ankara'ya sevk edildi!
Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında poşetin içinde bulunan yeni doğmuş erkek bebek, Ankara'ya sevk edildi. Bebeğin genel durumunun kritik olduğunu ve entübe edildiği aktarıldı.
Çöp konteynerinin yanında bulunmasının ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebek, müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavisi için ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne gönderildi.
GENEL DURUMU KRİTİK!
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım sorumlusu pediatri uzmanı Dr. Cansu Aydın, bebeğin genel durumunun kritik olduğunu söyledi.
Bebeğin entübe olduğunu anlatan Aydın, "Dolaşımı bozuk, idrar çıkışı az. Yapılabilecek müdahale yapıldı. Geldiğinde vücut ısısı çok düşüktü. Kademeli olarak ısıttık. Vücut durumu şimdi normale geldi ama genel durumu bozuldu. Genel durumunu toplamaya çalıştık ancak diyalize ihtiyacı var" dedi.
Bebeği Ankara'ya sevk ettiklerini belirten Aydın, "1 kilo 995 gram ağırlığında, muhtemelen erken doğum ama tam bilemiyoruz. Kilosu ve bebeğin genel görüntüsüne bakarak erken doğum olduğunu söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.
Öte yandan polisin, bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için yürüttüğü çalışma devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta dün vatandaşlar çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bebek bulunduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, bebek sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.
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