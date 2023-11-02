Çöpte yeni doğmuş bebek bulundu!

Kastamonu’da çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılmış vaziyette yeni doğmuş erkek bebek bulundu. Bebek, hastanede tedavi altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 21:31
Çöpte yeni doğmuş bebek bulundu!
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde yurttaşlar, çöp atmak istedikleri sırada konteynerin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette bir bebek olduğunu fark etti. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çöp poşetine sarılı bebeğe ilk müdahalede bulunarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay Yeri İnceleme ve polis ekipleri, yaptıkları incelemede bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu ve yaklaşık 1 saat önce dünyaya geldiğini tespit etti. 

Polis ekipleri, çöp poşeti içerisinde çöp konteynerinin yanına bırakılan bebeğin, kim ya da kimler tarafından atıldığı yönündeki incelemeleri devam ediyor.


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