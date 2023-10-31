'Yemeğinizde bebek kanı var' deyip çalışanı bıçaklamıştı: Adana'da Burger King şubesine saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Adana'da Burger King şubesine girip "Yemeğinizde bebek kanı var" diye bağırdıktan sonra bir restoran çalışanını karnından bıçaklayan Hakan Güzel'in, çalışanlara saldırdığı anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Adana’da Burger King şubesine gidip, "Yemeğinizde bebek kanı var" diye bağıran Hakan Güzel'in (21), kendisine engel olmak isteyen çalışan Egemen S.’yi karnından bıçakladığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Şüpheli Hakan Güzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. ABD menşeli fast food restoran zinciri Burger King'in şubesine giden Hakan Güzel, iddiaya göre, "Yemeğinizde bebek kanı var" diye bağırıp, çalışanlara saldırdı.
ÇALIŞANI KARNINDAN BIÇAKLADI
Hakan Güzel, kendisine engel olmak isteyen restoran çalışanı Egemen S.’yi karnından bıçakladı. Egemen S., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Egemen S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çalışanların, elinde bıçakla tehditler savuran Hakan Güzel'nin restorandaki sandalyelerle uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.
Görüntülerde, Hakan Güzel'in bıçağı savurarak çalışanlara saldırdığı, Egemen S.’yi yaraladığı anlar yer aldı.
TUTUKLANDI
Adrese gelen ekiplere teslim edilen Güzel, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden Egemen S.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıra geldi üstlerine çökmeye!
- 'Pez...nkler' ifadesine sahip çıktı!
- Emine öğretmen gözaltına alındı
- Afyonkarahisar'daki 29 Ekim gösterisine inceleme
- Ev ve araba satışında o dönem kapanıyor!
- Bakırhan'dan Bahçeli'ye jet yanıt!
- Rekor halka arza devre kesici uygulandı
- Açıklama yaptı: Paraşütle gelerek başarı...
- İntihar iddiası!
- Ülke iradesini dışa devir