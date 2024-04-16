Çorbacıda 'hesap ücreti' kavgası: Arbede sırasında sınırı aşan 3 polis görevden uzaklaştırıldı

İzmit'te gece saatlerinde bir çorbacıda hesap ücreti konusunda çıkan kavgada şüpheliler, olaya müdahale eden polis ekiplerine saldırdı. Yaşanan arbede sonrasında 3 şüpheli gözaltına alınırken, zor kullanma sınırlarını aşmış olabilecekleri değerlendirilen 3 polis hakkında soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 14:51
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Olay, dün gece 02.30 sıralarında İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki bir çorbacıda meydana geldi. Çorba içmeye giden B.K., M.U.G. ve A.Ö.Ç. ile iş yeri çalışanları arasında hesap konusunda kavga çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekibi geldi. İşyerinin önüne çıkarılan şüphelilerden A.Ö.Ç., kendisini uzaklaştırmaya çalışan polislere hakaret ederek yumruk attı. Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelileri zor kullanarak gözaltına aldı.

OLAY KAMERADA

Yaşananlar çevredeki bir binada yaşayan yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde, şüphelinin polise yumruk attığı ve ekiplerin 2 şüpheliyi yere yatırarak gözaltına aldığı anlar yer aldı.

KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği’nden olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "İzmit merkezdeki bir restoranda saat 02.30 sıralarında müşteri olarak bulunan B.K., M.U.G. ve A.Ö.Ç. ile iş yeri çalışanları arasında, hesap tutarı konusunda çıkan kavga nedeniyle olay yerine polis ekibi sevk edilmiştir. Müşteri olan şahıslardan A.Ö.Ç.'nin görevlilere hakaret ve fiili saldırısı üzerine olay yerine takviye ekip çağrılarak kademeli zor kullanılmak suretiyle şahısların gözaltına alındıkları anlaşılmıştır. Olay sırasında zor kullanma sınırlarını aşmış olabilecekleri değerlendirilen 3 personel hakkında idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır" ifadeleri yer aldı.


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