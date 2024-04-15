Bekçi borç kavgasında tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

Şırnak’ta çarşı ve mahalle bekçisi, tartıştığı kişiyi silahla dizinden yaraladı.

İHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 15:24
Bekçi borç kavgasında tartıştığı kişiyi silahla yaraladı
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Edinilen bilgilere göre, çarşı ve mahalle bekçiliği yapan M.B. isimli erkek ile alacak verecek meselesi yüzünden R.N.G sözlü tartıştı. 

M.B., daha sonra tartıştığı R.N.G’yi tabanca ile dizinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Bekçi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.


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