Corendon Airlines’tan gökyüzünde aktif yaşam deneyimi

Yolcuların uçuş boyunca daha aktif kalmalarına destek olmayı amaçlayan Fit&Fly, uçak kabininde güvenli ve kolay uygulanabilecek hareketlerden oluşuyor. Video serisinin merkezinde, Noyan Dülek tarafından hazırlanan “7 Dakikalık Oturarak Dolaşım ve Postür Egzersiz Serisi” yer alıyor.

Uzun süreli hareketsizliğin etkilerini azaltmaya yardımcı olacak şekilde tasarlanan egzersizler; dolaşımı desteklemeyi, kas gerginliğini azaltmayı ve uçuş sonrası yorgunluk hissini hafifletmeyi amaçlıyor. Yolcular, boyun ve omuz rahatlatma, postür ve omurga mobilitesi, aktif kan akışı, alt beden aktivasyonu ve iniş öncesi enerji egzersizleri gibi içeriklere ulaşabiliyor.

LONGEVİTY KÜLTÜRÜ GÖKYÜZÜNE TAŞINIYOR

Corendon Airlines, Fit&Fly projesiyle son yıllarda öne çıkan uzun ve sağlıklı yaşam yaklaşımını seyahat deneyimine taşıyor. Proje, hareketi yalnızca günlük yaşamın değil, yolculuğun da doğal bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

Uluslararası fitness eğitmeni, AFAA Grup Fitness Temsilcisi ve NO1 Lifestyle’ın kurucusu Noyan Dülek’in hazırladığı içerikler, yolculara koltuklarında uygulayabilecekleri kısa ve erişilebilir egzersiz önerileri sunuyor.

Fit&Fly, hareket, konfor ve iyi hissetme kavramlarını bir araya getirerek yolculuk sırasında geçirilen zamanı daha bilinçli değerlendirmeye teşvik ediyor. Proje ile yolcuların uçuş boyunca fiziksel ve zihinsel iyilik hallerinin desteklenmesi amaçlanıyor.